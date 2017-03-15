КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН КОМПЬЮТЕРОВ

Последние поступления
Dell Latitude E7470
,
35 000.00 
Показать еще
В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
Dell Inspiron 3521
12 000.00 
Показать еще
В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
Brother MFC-7860DWR
,
10 500.00 
Показать еще
В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
HP LaserJet Ultra M106w
,
8 000.00 
Показать еще
В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
Это интересно!
Вторая жизнь — не всегда хорошо
15 / Март

Вторая жизнь — не всегда хорошо

Исследователи пришли к выводу, что «вторая жизнь» старой электронной техники, которую она получает в странах ...
Рекомендуем
Распродажа
Хиты продаж
Комплекты
Ремонт орг.техники
Абонентское обслуживание
Запчасти
Оргтехника
Ноутбуки
Dell Latitude E7470
,
35 000.00 
Показать еще
В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
Dell Inspiron 3521
12 000.00 
Показать еще
В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
Dell Latitude E5430
15 000.00 
Показать еще
В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
Комплектующие
Аксессуары

Dell Latitude E7470

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
35 000.00 

Отличный ноутбук для делового человека
Процессор: Intel Core I7-6600U 2.6Ghz
Оперативная память: 16Gb DDR4
Графика: Intel UHD Graphics 520
Жесткий диск: 120Gb SSD
Операционная система: Windows 10 Pro

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить

Dell Inspiron 3521

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
12 000.00 

Ноутбук для дома
Процессор: Intel Celeron 1017U
Оперативная память: 8 Gb DDR3
Графика: Intel HD Graphics
Жесткий диск: 1000 Gb
Операционная система: Windows 10 Pro

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить

Brother MFC-7860DWR

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
10 500.00 

Лазерный мфу для среднего офиса
Технология печати: лазерная Ч/Б
Формат: А4
Автоматическая двусторонняя печать: да
Разрешение печати: 2400х600 dpi
Скорость печати: 26 стр/мин
Количество страниц в месяц: 10000
Сетевая печать
WIFI

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить

HP LaserJet Ultra M106w

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
8 000.00 

Лазерный принтер для дома
Назначение: принтер
Тип печати: лазерный Ч/Б
Формат: А4
Скорость печати: 22 стр/мин
Разрешение печати: 600х600 dpi
Интерфейс: USB
WIFI

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить

HP LaserJet Enterprise M606

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
15 000.00 

Лазерный принтер для крупного офиса
Формат: А4
Тип печати: лазерный Ч/Б
Скорость печати: 62 стр/ мин
Разрешение печати: 1200х1200 dpi
Страниц в месяц: 275000

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить

HP Color LaserJet Pro M252dw

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
18 000.00 

Лазерный принтер для среднего и крупного офиса
Тип печати: цветной лазерный
Количество картриджей: 4
Скорость печати: 18 стр/мин
Разрешение печати: 600х600 dpi
Страниц в месяц: 30000

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить

Ricoh Aficio SP 100sf

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
5 000.00 

Маленькое МФУ для дома или офиса
Тип печати: лазерная Ч/Б  A4
Скорость печати: 13 стр/мин
Разрешение печати: 1200х600 dpi

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить

HP LaserJet Enterprise M604

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить
15 000.00 

Лазерный принтер для крупных офисов

Тип печати: лазерный ч/б

Формат печати: A4

Разрешение печати: 1200×1200 dpi

Скорость печати: 50 стр/мин

USB-интерфейс

В корзину
Избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Сравнить

Наш сервис поможет тем, кому необходимо продать ноутбук или другой иной вид компьютерной техники. По вашему обращению к нам, мы предоставим выгодные условия сотрудничества и высокий уровень цен. Портал подойдет тем, кто желает быстро продать как саму технику, так и отдельные комплектующие к ней. Сотрудники нашей компании всегда помогут провести оценку предлагаемой модели и для ее выкупа предоставят выгодные условия. Для того чтобы получить подробную консультацию и узнать примерную стоимость за изделие, вам нужно всего лишь связаться с нами по телефону.

С нашим порталом вы в любой момент можете быстро и по привлекательной цене реализовать как компьютерную, так и оргтехнику. По вашему обращению к нам, вы получите высокопрофессиональный сервис и высокого уровня качества услуги. Мы всегда отвечаем за правильность и надежность проводимых нами расчётов.  С нами, вам больше не нужно задаваться вопросом, кому же продать свою б/у компьютерную технику.